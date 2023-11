Reprodução/X/TikTok/Instagram Fãs pedem namoradas em casamento durante música 'Love Story'

A passagem de Taylor Swift tem sido considerada desastrosa por muitas pessoas, devido a acontecimentos envolvendo, direta ou indiretamente, os shows da artista que aconteceram no Rio de Janeiro na semana passada. No entanto, o The Eras Tour tem marcado positivamente a vida de muitos fãs, incluindo aqueles que decidiram aproveitar o momento para fazer aquele pedido especial para a pessoa amada.

No X (antigo Twitter), uma internauta identificada como @Aysllavanessaa compartilhou o momento em que presenciou um pedido de casamento durante o show que ocorreu na noite de sexta-feira (24), em São Paulo, no qual ela registrou a pedido do noivo.

“Eu tive o privilégio de ver um pedido de casamento em Love Story! O moço entregou um papelzinho pedindo, e por coincidência eu fiz uma pulseirinha escrito ‘just say yes’ e eu dei para a moça depois do pedido, foi muitooo legal! Lindos demais”, escreveu ela.

O bilhete entregue pelo noivo dizia: “Eu vou pedir a minha namorada em casamento na hora da música Love Story, na frase ‘Marry, Juliet’, você poderia filmar a cena pra mim quando chegar o momento? PS: É total segredo.”

“Ele se ajoelhou no chão e puxou um anel / E disse: "Case-se comigo, Julieta

Você nunca terá que ficar sozinha / Eu te amo e isso é tudo que eu realmente sei”, diz o trecho escolhido.

A noiva, identificada como @LehCastellan publicou o momento ao lado do futuro marido. “TÔ NOIVAAA! Ele escolheu a música perfeita pra surpresa perfeita. O show da minha vida ficou ainda mais especial contigo. Te amo”, ela escreveu. “Ansiosa pra passar a eternidade do seu lado. Obrigada a todos que participaram de alguma forma.”

A favorita dos pombinhos

Durante a passagem da cantora pelo Rio de Janeiro, outros casais também aproveitaram a mesma música para oficializar o medido patrimonial.

No TikTok, o usuário @feliperiolfi7 publicou o momento em que pediu a noiva , identificada como @isadorafmalta, em casamento. “Pedi minha namorada em casamento no The eras tour RJ. ao som de love story”, escreveu Felipe na legenda.

“Genteee, a NOIVA AQUI!! Obrigada por vibrarem com a gente, tá sendo incrível ler os comentários cheios de amor e bom humor de vocês!! Estamos nos divertindo muito aqui, continuem!”, escreveu Isadora, explicando o que pareceu ser uma recusa ao pedido do noivo.

“Peço desculpas pelo ’não não’ no início, eu não tive controle das minhas reações e juro que pensei que ele tava zoando (porque ele é muito zoeira e já fez uma brincadeira assim antes) e eu sou muito envergonhada. Eu e o Felipe estamos há 6 anos juntos, moramos há 1 ano e temos 4 pets juntos, então é óbvio que eu amei esse gesto de amor absurdo de lindo”, completou.

A música Love Story faz alusão ao romance de Romeu e Julieta e fez parte da trilha sonora do filme “Cartas para Julieta”, de 2010, estrelado por Amanda Seyfried e Christopher Egan.

