William Bonner postou um vídeo nas redes sociais na última quinta-feira (23,) contando que encontrou George Clooney no hotel onde está hospedado com a esposa, na Europa.

"Estou de férias também aqui do Instagram, mas eu vou quebrar o silêncio hoje porque aconteceu uma coisa superinteressante", começou o apresentador do Jornal Nacional.

Ele então disse que foi para o bar do hotel para tomar um drink com a esposa, Natasha Dantas, quando um outro casal apareceu. “Durante uns oito ou nove minutos, esse casal ficou no bar do hotel, que é bem pequenininho", contou. O casal? George Clooney e a esposa, Amal Alamuddin.

Apesar do encontro, Bonner afirmou que não fez nenhum registro. "Claro que eu fiz exatamente o que sempre faço nessas situações. Eu não tirei nenhuma foto, né, Natasha?". A esposa dele apenas respondeu mexendo a cabeça em um sinal negativo.

Nos comentários do post, os seguidores brincaram. "Elegância né! Aposto que ele também te viu e pensou : não vou incomodar o Bonner!", disse um. "Quem é o Clooney perto de ti. Quem perdeu a oportunidade foi ele", comentou outro. "Mas que George Cloney, o quê?!!! Quero mais é tirar foto c vc, Willzaaaaao", afirmou mais um.





