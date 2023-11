Reprodução / YouTube Sabrina Sato comenta relacionamentos: 'Sou amiga de todos os meus ex'

Sabrina Sato participou do podcast “PodPah” desta quinta (23) e discutiu os novos projetos, inclusive o "Let Love", reality de casais do Globoplay que apresenta com o ex-namorado, João Vicente de Castro.

Mítico, um dos apresentadores, então perguntou para a apresentadora se é possível ter amizade com ex-parceiros e Sabrina respondeu que não só é possível, como tem uma boa relação com a maioria dos dela. Ela ainda comenta que estava com Duda Nagle, com quem namorou por sete anos e teve a primeira filha, Zoe, em 2018.

“Sou amiga de todos os meus ex, estava com o Duda antes de vir pra cá. Não de todos, porque muitos a gente não sabe onde está [risos]. Mas tenho um carinho grande pela maioria, porque a pessoa participou da minha vida e me ensinou muita coisa!", garantiu.

Apesar de ter um bom relacionamento com os ex, Sabrina faz questão de dizer que nunca rolou nenhum remember. "Acho que se é mais novo rola, mas nunca rolou comigo. Muita gente fala na internet sobre o João, mas nós somos só amigos mesmo”, disse.