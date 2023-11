Reprodução Taylor Swift: veja mudanças para o show de SP após morte de fã no Rio

Nesta sexta-feira (24) Taylor Swift continua a sua passagem pelo Brasil e, após diversas catástrofes no Rio de Janeiro, a T4F divulgou mudanças no protocolo de segurança dos shows em São Paulo.

A empresa que trouxe a cantora para o país contou com problemas na organização e culminou na morte da fã Ana Clara Benevides no Rio e na abertura de um inquérito para investigar as falhas.





Para as novas apresentações, dos dias 24 a 26 de novembro, os fãs contarão com maior número de pontos de distribuição de água; bebedouros do estádio; aumento das equipes de apoio para orientação ao público; aumento das equipes de cobertura médica; permissão de entrada com copos de água descartáveis ou garrafas plásticas flexíveis nos shows, desde que lacrados; permissão de entrada de alimentos industrializados.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





Morte de Ana Benevides

Ana Clara Benevides passou mal, na última sexta-feira (17), durante a primeira apresentação de Taylor Swift no Brasil, devido ao forte calor que fazia no Rio de Janeiro e teve uma parada cardiorrespiratória. A jovem de 23 anos foi socorrida no local, mas não resistiu. O caso está sendo investigado. Além da necropsia, exames toxicológicos e histopatológico devem revelar a causa da morte.

Taylor Swift lamentou a morte através de um texto nas redes sociais, mas foi criticada na web por não citar o ocorrido nos shows e não dar assistência à família da fã .

A Time for Fun, que organizou os shows da cantora no Brasil, também foi criticada por não dar suporte à família. A empresa apenas comunicou que contataram os pais de Ana, mas eles não quiseram falar do assunto .

A família da fã contou com uma vaquinha realizada por fãs da Taylor para transportar o corpo da jovem para Campo Grande (MS), onde foi velado e sepultado.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: