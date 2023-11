Reprodução/Instagram Raso e robótico: fãs de Taylor Swift criticam posicionamento da T4F

Após seis dias da morte da fã, Ana Clara Benevides, o CEO da Time for Fun (T4F) compartilhou um pronunciamento nas redes sociais sobre o caso. Em pouco tempo o nome do empresário entrou para os assuntos mais comentados com as diversas críticas dos fãs de Taylor Swift.

Ana Clara morreu após passar mal durante a apresentação da cantora no Rio de Janeiro na sexta-feira (17), os presentes afirmaram que houve falta de água e proteção contra o calor extremo no local por parte da produção.

Leia também Polícia vai intimar CEO da T4F em inquérito sobre show de Taylor Swift





No X, antigo Twitter, os internautas criticaram a demora e a falta de ajuda a família da jovem de 23 anos.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

esse ceo da t4f parece um robô falando e lendo texto pronto, eu nao sinto verdade em nenhuma palavra dita por ele pic.twitter.com/HxVjNtIZT9 — jessy 🦋 VIU O ATEEZ (@cutesyunho) November 23, 2023









Pronunciamento do CEO da T4F agora que acabou os shows e foi feita a vaquinha pelos fãs pra ajudar a família da Ana??

Estavam muito ocupado quando todos precisavam de ajuda e respostas de vocês os RESPONSÁVEIS, Sr. CEO??? pic.twitter.com/WtXd37vINx — vini kroetz 1989 taylor’s version (@vinikroetz) November 23, 2023









juro melhor comentário possível no vídeo do CEO da T4F pic.twitter.com/N07SRgrmP2 — jubs.exe (@strangersapphic) November 23, 2023









pic.twitter.com/jwLsSmrXh6



Eles botaram o CEO da T4F pra se pronunciar pra ver se passam uma imagem melhor, mas ele o leu o texto INTEIRO, raso e vaso como sempre, e pediu desculpas à família da Ana depois deles mesmos, com apoio dos fãs, cuidarem do transporte do corpo.



Além de… — Info Taylor Brasil (@InfoSwiftBrasil) November 23, 2023









+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: