Isabelle Drummond foi assaltada, na última quarta-feira (22), no Rio de Janeiro . A atriz teve itens pessoais, como bolsas de grife, roubados, mas conseguiu recuperá-los. No Instagram, a equipe da artista postou um comunicado dando mais detalhes do episódio e tranquilizando os fãs.



"A atriz isabelle Drummon foi assaltada ontem, dia 22/11, às 23h no Leblon, por quatro assalatante que estavam em uma Pajero. Levaram alguns pertences da atriz, da amiga e do motorista que estavam com ela em seu carro", iniciou a nota.



Em seguida, o comunicado garantiu: "Todos estão e não sofreram nenhum tipo de agressão".



O texto ainda explicou que os ladrões não conseguiram roubar o carro de Isabelle: "O carro da atriz, um Audi, não foi levado por conta da incapacidade dos ladrões de ligar o carro".



"A atriz conseguiu recuperar todos os pertences, assim como foi recuperado o veíuclo que foi usado para o assalto, que foi roubado", completou o informe.



Reprodução Isabelle Drummond é assaltada no Rio de Janeiro e tem objetos recuperado









































