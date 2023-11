Reprodução/Instagram Ludmilla expõe caso de racismo de Thiago Gagliasso

Nesta quinta-feira (23) Ludmilla usou as redes sociais para relatar um caso de racismo que sofreu de Thiago Gagliasso. A cantora expôs o político após ele votar 'não' para o recebimento da sua Medalha Tiradentes, uma honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Nos Stories do Instagram, a artista não citou nomes, mas contou que na hora de votar, ele justificou que era contra a música 'Verdinha'. Nas redes sociais, o ator compartilhou o vídeo do voto contra a homenagem à cantora.





Então, Ludmilla contou do racismo que sofreu e afirmou que Thiago é "racista barra pesada".

"A gente estava na casa de uma das pessoas mais famosas desse país. E eu estava acompanhada de um cara. Daí ele conheceu esse cara. Ele chegou nesse cara, na minha frente, e falou: ‘Pô, tanta mina gata na festa e você está com essa macaca?‘. A gente olhou pra cara dele e começou a discutir. E aí já veio um monte de gente pedindo calma, dizendo que ele é assim mesmo, que às vezes passa dos limites", começou.

A cantora explicou que não estava acompanhada de amigos ou familiares, porém recebeu apoio dos presentes. "Eu falei que nesse tipo de situação não tem calma. Eu estava meio que sozinha com esse cara, que acabou me defendendo. Não estava com a minha família, com meus amigos, então eu fiquei muito mal".

"Esse foi um dos piores racismos que eu sofri na minha vida. Quem é mulher preta sabe do que eu estou falando. Eu fiquei muito mal e eu nunca esqueci aquilo, daquela situação. Daí, um belo dia, a gente estava no mesmo lugar. E ele veio me cumprimentar. Amor, eu falei pra todo mundo: ‘não deixa esse garoto chegar perto de mim’. Dito e feito. Ele insistiu, se enfiou no meio da roda pra falar comigo. Eu falei ‘não fala comigo porque você é racista, eu tenho nojo de você. Se eu pudesse, dava na sua cara aqui’. Aí o pai do dono da festa soube da situação e colocou ele pra fora da festa. Ele ficava me olhando com cara de psicopata", relembrou Ludmilla.

