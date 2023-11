Reprodução/Instagram - 23.11.2023 Graciele Lacerda comenta polêmica sobre criação de perfil falso





Graciele Lacerda voltou a comentar a polêmica familiar que vive após cobranças de internautas nas redes sociais. No Instagram, a companheira de Zezé Di Camargo acumula pedidos por um posicionamento sobre o caso da criação de um perfil falso. A influenciadora decidiu responder um dos comentários sobre a controvérsia.





"A mudança é aprender novos caminhos e crescer no tempo certo. É permitir que a vida faça de nós pessoas melhores e mais evoluídas", refletiu Graciele em uma publicação feita no início da semana. "Quando você vai falar do que te acusam?", questionou um perfil. "Cadê a resposta no tempo certo?", cobrou outro.

Lacerda deu atenção a um dos comentários que falava de "erros" cometidos por ela. "Verdade, espero que tenha aprendido com seu erro, porque, afinal, todos somos falhos. Mas é vivendo aprendendo e se arrependendo e não fazendo de novo que conseguimos evoluir como seres humanos todos os dias", escreveu um internauta.

Lacerda respondeu à pessoa e avaliou qual foi o "erro" que cometeu no caso. "O meu erro nesta história foi ter confiado em pessoas que viviam dentro da minha casa. Nada mais", destacou. Confira o comentário na íntegra:





A polêmica familiar começou em outubro, após uma acusação de Amabylle Eiroa, mulher de Igor Camargo, filho de Zezé. A nora do cantor acusou Graciele de criar um perfil falso para difamá-la na web. O caso já apresentou alguns desdobramentos, como a ruptura profissional do artista com o filho.

