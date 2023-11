Reprodução Mari Fernandez revelou bissexualidade e entregou Nattanzinho: 'Os dois'

Nattanzinho usou o Instagram para falar da suposta exposição da cantora Mari Fernandez em relação à orientação sexual dos dois. A cantora falou no PocCast, da última quarta-feira (23), que o cantor já ficou com homens e mulheres.



"Gente, é meu jeito de brincar com tudo e deixar tudo mais leve. Zero preconceito, e não sou bissexual", escreveu Nattanzinho.



Na entrevista para o PocCast, Mari Fernandez tinha dito que já ficou com homens e mulheres e que era bissexual. Em seguida, ela falou da sexualidade do amigo, que estava no programa e ficou surpreso com a declaração. "Tu gosta, já provou os dois também. Eu lembro daquele teu casado", entregou a cantora.















