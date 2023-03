Reprodução/ Instagram Maria Lina desabafa após levar unfollow do ex, Whindersson Nunes

Na última quarta-feira (22), a influencer Maria Lina se pronunciou sobre o unfollow que levou do ex-noivo, Whindersson Nunes. Ela e o humorista terminaram em agosto de 2021 após 10 meses de relacionamento. Neste mesmo ano, eles perderam o filho, Miguel, que morreu com dois dias de vida.

"Esperei a poeira abaixar um pocuo para falr sobre. Todo mundo tem direito de ser feliz, de seguir sua vida, de recomeçar, quanto vezes for necessário, porque a vida é isso, feita de ciclos. Eu tenho direito de procurar minha felicidade, ele também tem direito. Eu não sou a favor de ataques a ninguém. Eu fui vítima disso por muito tempo, inclusive de um assunto que me dava muitos gatilhos", começou ela.



Maria Lina pediu para que o fãs não atacassem o humorista e agradeceu o apoio de internautas:"Obrigada por todo carinho, sou muito grata a vocês. A vida é feita de recomeços".

A influencer afirmou que ainda tem carinho pela família de Whindersson: "Ele recomeçou de lá, ele esta cercado pro pessoas que eu amo, os irmãos dele sempre vou ter no meu coração, são pessoas que eu, os amigos dele também sempre me respeitaram muito e eu sempre os respeitei muito. E finalizou:"E eu recomecei daqui. A Maria está trabalhando, viajando, focada nas empresa, está se cuidando, se amando, está muito feliz, estou cercada de pessoas que eu amo. E é isso, está todo mundo feliz e tem direito de ser feliz".

