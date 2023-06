Reprodução/Instagram Maria Lina diz que namorado é mais ciumento: "Eu também sou, mas ele é mais do que eu."

A influenciadora Maria Lina fez uma enquete no perfil do Instagram, de "Quem é mais provável", junto ao empresário Luís Ricardo Júnior e afirmou ser ciumenta e barraqueira no relacionamento com o namorado, nesta quarta-feira, (28).

Maria recebeu alguns questionamentos dos seguidores e um deles falava de ciúmes."Quem é mais provável de surtar de ciúmes? Ele! Juro. Ele é muito ciumento. Eu também sou, mas ele é mais do que eu.", disse ela. Logo em seguida, o namorado responde."Na proporção? Sou ciumento, mas vamos ver na proporção."

Além disso, outra pergunta feita pelos fãs foi sobre Maria ser barraqueira. A influenciadora admitiu que é briguenta e falou que Luís é mais quieto. "Sou uma mulher mais briguenta. Sou mais brava. O Junior é mais tranquilo, mas é mais sentido. Se magoa mais rápido", afirmou ela. "O namorado, então, resolveu rebatê-la. "Vou postar um vídeo de um barraquinho aqui para vocês verem".

O casal ainda disse que se consideram orgulhosos e demoram para entrarem em um acordo. "Os dois são bem orgulhosos. Ele demora para pedir, eu demoro... Mas a gente melhorou muito", comentou ela. "Tem que pedir desculpa quem erra. Você melhorou muito. Antes demorava uns oito dias para mandar um ok, agora só quatro dias", falou o empresário.

Maria Lina já foi noiva do comediante Whindersson Nunes e em fevereiro de 2021, ficou grávida do primeiro filho. Mas infelizmente, o bebê nasceu prematuro e acabou falecendo no dia 31 de maio do mesmo ano. Em agosto de 2021, ela e o artista terminaram o relacionamento e em junho deste ano, Maria assumiu o namoro com Luís Ricardo Júnior.