Junior Lima revela ter ficado com Fernanda Paes Leme: 'Uns beijinhos"

Durante o podcast “Quem Pode Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Junior Lima admitiu ter ficado com a co-apresentadora do programa na época em que atuaram juntos na série “Sandy & Junior”.

Quando questionado por Giovanna se já havia beijado Juliana, Junior tentou desconversar: "Ah, deixa pra lá", disse.

"Todo mundo dava uns beijinhos na série... A gente ficou na série", comentou Fernanda. Giovanna, ainda não feliz com a resposta, perguntou se eles já tinham ficado na vida real.

"Assim, mas é isso, naquela época a gente era muito adolescente, a gente deu uns beijinhos", admitiu o cantor.

A esposa de Bruno Gagliasso brincou falando que a amiga já tinha ficado com todos os crushes adolescentes do ano 2000: "Fernanda, você adolescente [pegou] Junior e Paulinho Vilhena, só os que todos queriam."

"Mas eles também arrasaram [em me pegar]", respondeu a atriz. "A gente era uma turma, adolescente, então tudo que fiz pela primeira vez na vida, de certo, de errado, foi com aquela galera. Ficava com um em um dia, no outro dia já estava com o outro", completou.

"Não tinha um peso [de relacionamento]", acrescentou Junior.

Hoje em dia, Junior Lima é casado com Mônica Benini, e Fernanda Paes Leme está noiva de Victor Sampaio.