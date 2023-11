Reprodução Ex-affair de Lucas Souza diz que a ofereceram R$10 mil para expor peão

Ex-affair do peão de "A Fazenda 15" Lucas Souza, a modelo Monique Lemos revelou nos Stories do Instagram nesta terça-feira (21) que uma pessoa anonima entrou em contato com ela, oferecendo R$ 10 mil para que ela falasse mal do militar da reserva.

"Alguém entrou é em contato comigo no WhatsApp hoje e me ofereceu 10 mil para falar mal do Lucas, né? Que está tendo a fazenda no Brasil. É falar que tipo que a gente ficou, [que] foi tudo mentira, que ele é um falso, criticar ele".

Monique enfatiza que o contato em questão não assumiu nenhuma identidade e diz que após receber a mensagem preferiu bloquear.

"A pessoa conseguir meu WhatsApp, sabe o nome da minha mãe, sabia o nome do meu pai, eu até fiquei meio assustada, né? Com medo, sabia que morava aqui e que eu já morei em Salvador, Bahia", completou.

"Eu nunca que eu iria fazer isso! Eu fui tratada muito bem, muito bem, tratada como rainha quando eu conheci ele, quando a gente ficou, né? Me respeitava, era super fofo comigo, a gente curtiu o show, teve aquela situação, mas passou", relembrou. Na ocasião, Lucas teria revoltado-se com uma pessoa que estava filmando ele e Monique.

"A vida seguiu e tá tudo bem também, desejo todo sucesso, mas, não tem o que reclamar, sabe, pra mim, não sei quem foi que falou comigo, não se identificou e é isso, bloqueie, acabou".