A Fazenda: Lucas nega 'segredo' revelado por Kally: 'Nunca falei isso'

O peão de "A Fazenda 15" Lucas Souza desmentiu o segredo revelado por Kally Fonseca. Na última segunda-feira (20), a cantora expôs que Lucas teria lhe dito antes do confinamento que havia se casado com Jojo Todynho por fama e dinheiro.

Após a acusação ser exposta a todos os peões durante a formação da roça, Lucas Souza se defendeu, alegando que é evangélico desde criança e que jamais teria tal atitude. "Eu nunca falei isso", apontou.

"Eu vim pro jogo e sempre disse que sou 8 ou 80. Eu vim sabendo dos meus erros e acertos — muito mais dos meus erros — e eu sempre falava que tinha um propósito e meu propósito era chegar na Fazenda e mostrar que muitos julgamentos estavam equivocados e outros certos, que eu não era essa pessoa que fez tudo armado, uma pessoa ruim, e sim uma pessoa de bom coração. Não vim para justificá-los, mas para reafirmar e pedir perdão", iniciou.

"É baixo da parte dele citar essa situação que não tem nada a ver ao jogo. E ontem eu tive uma discussão com ele voltada ao jogo — as estratégias dele são fracas, ruins, e ele veio se vangloriando das estratégias dele, veio com um grau de superioridade porque veio do BBB e tá se achando. Isso é fato! Já se passaram 2 meses de jogos e não vim argumentação dele. Tanta coisa que poderia citar e ele vem com essa jogada baixa e consegue me desestabilizar. Eu não vi pra ninguém me definir e ninguém sabe sobre sentimentos que tenho por outras pessoas", finalizou.

