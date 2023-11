Reprodução A Fazenda: Lucas Souza contradiz relato de Jojo Todynho: 'Nunca traí'

O militar da reserva Lucas Souza desabafou nesta terça-feira (21) ao relembrar o antigo casamento com Jojo Todynho. Em conversa com aliados, destacou que nunca traiu e gritou com a ex-mulher. Mais cedo, Jojo Todynho expôs que o peão a traiu, mentiu e fez abuso de drogas na casa dela.

Na casinha, acompanhado de Márcia Fu e da namorada Jaquelline, Lucas falou o motivo do incômodo de Cezar Black trazer o nome de Jojo à tona. Ele também revelou que teria sido imaturo durante o casamento.

"Fui um homem ímpar durante o relacionamento. Nunca traí, nunca levantei a voz, fiz tudo o que eu pude. Só que a pessoa achou que eu não era ideal pra ela por conta de eu não ser conivente com algumas atitudes. A pessoa terminou comigo, eu fiquei revoltado porque eu não aceitei. Fui moleque, fui imaturo, fiz um monte de coisa errada, não aceitei o resguardo e fiz um monte de coisa errada. Eu expus a pessoa", lamentou.

Lucas diz que pediu perdão e que sempre pede perdão quando volta da roça. Ele ainda afirma que não se importa com o prêmio de R$ 1,5 milhão e que o proposito dele é ter o perdão da ex.

"Eu não me orgulho das minhas atitudes. Eu preciso desse perdão pra continuar. As pessoas inventaram histórias sobre mim que eram mentira. Me colocaram como a pior pessoa do mundo. Eu errei sim. Só que tenho 23 anos, não posso ser julgado por um erro pro resto da minha vida. Eu tive meus erros, mas sei que até que ponto errei. Eu não fiz nada demais. Eu peço perdão, eu vim pra esse reality, se eu chegar na final é pra falar, eu vim pra pedir perdão", completou.

