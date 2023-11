Reprodução / TV Globo Ana Maria é convidada a ser embaixadora do turismo da Itália no Brasil

Durante o “Mais Você” desta terça-feira (21), Ana Maria recebeu o convite para ser a embaixadora do turismo da Itália no Brasil. A apresentadora ficou emocionada com o pedido.

Ana contava que é cidadã italiana por causa que o pai nasceu em Bérgamo, no país europeu e que tem muito carinho pela nação italiana, quando o repórter, Mateus Luz, a fez o convite.

“Eu vou te fazer um convite aqui e aí você me responde quando você quiser”, começou. “As pessoas da Itália gostariam que você se sentisse bem, confortável e segura, porque o conhecimento você tem. Se você gostaria de ser embaixadora do turismo italiano no ano que vem” convidou.

“No Brasil você seria a pessoa mais importante do turismo italiano”, complementou.

A apresentadora ficou emocionada: “É uma tremenda honra para mim. Uma honra inigualável”, disse chorando.

Depois de aceitar o convite, Ana pediu para que o repórter desse um abraço nos italianos por ela.