Reprodução/PlayPlus Web reage a possível expulsão de Lucas do reality

Após discussão entre Cezar Black e Lucas Souza, em A Fazenda 15, o enfermeiro relatou que o ex de Jojo Todynho teria cuspido em seu rosto, depois de quase tê-lo agredido. No momento da confusão, as câmeras foram cortadas pela produção da Record TV, o que gerou revolta entre os fãs do reality.

Na web, os internautas se dividem, enquanto os fãs do enfermeiro pedem a expulsão de Lucas, outros apontam que Black está forçando uma situação para que o rival seja expulso da disputa.

Black foi pra cima do Lucas.

“Black foi pra cima do Lucas. Black ficou irritadinho porque perdeu a dinâmica e quando viu Lucas comemorando partiu pra cima”, escreveu uma internauta.

“Quem foi pra cima de Boack, foi o surtado do Lucas. Black foi brincar com o grupo dele e o doido veio cego de ódio!”, apontou outra pessoa.

Quem foi pra cima de Boack, foi o surtado do Lucas.



“Se o Lucas for expulso hoje, o Brasil tem a obrigação de eliminar Cezar Black com recorde de rejeição.”

“Agora um fato: O Lucas deu total brecha do povo da sede falar do relacionamento dele quando ele leva uma foto da ex pro reality, o Black simplesmente usou as armas que tem, sujo ou não é as armas que tem.”

“Black disse que Lucas surtou após ele falar da foto com a Jojo Toddynho. Ele disse também que Jaquelline quebrou cadeira e Lucas ficou ameaçando dizendo que ia quebrar a cara dele.”

“se o lucas realmente bateu ou cuspiu no black ele deveria ganhar mais uma semana de imunidade e não expulsão.”

“Não culpo o Lucas nem por um segundo por cuspir na cara do Black. Eu mesma tenho essa vontade toda vez que olho pra cara dele.”

“Não sei porque mas tenho a intuição de que quando black e kally se virem apertados vão revelar o segredo do Lucas. De resto já fizeram todo o jogo sujo que podiam.”

Há também que acredite que os dois participantes estão errados e deveriam sair juntos. “Tomara que seja expulso junto com o Black, dois oportunistas”, escreveu uma internauta.

“Se Carelli for esperto já escala Jaque e Lucas, Black e Kally pro próximo Power Couple. Aproveita e coloca Radamés e esposa, Jenny e marido pra participar. E pra alegria da galera Márcia Fu como comentarista, colega!”

