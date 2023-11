Reprodução/X - 19/11/2023 Vídeo mostra momento em que namorado de fã parte para cima de MC Daniel

O funkeiro MC Daniel usou suas redes sociais no último domingo (19) para contar aos fãs sobre uma briga na qual se envolveu após o namorado de uma fã ter partido para cima dele após ter parado para tirar uma foto com a jovem. O vídeo que mostra o momento exato da confusão viralizou nas redes sociais, por ele é possível ver o momento em que o homem se aproxima e inicia a agressão.

Em seus stories, o funkeiro contou que foi a um restaurante, onde encontrou fãs que pediram fotos, entre eles uma mulher acompanhada do namorado. O homem usando uma camiseta amarela não teria gostado da atitude da companheira vai para cima de Daniel dá um soco no cantor, que revida.

O homem é derrubado e tenta ir para cima do MC novamente, sendo impedido pelo segurança, porém, o próprio MC Daniel tenta conter a confusão.

O cantor então se retira do local e o homem permaneceu por alguns instantes, chegando a tirar a camisa que se sujou com a queda. Após ver que não obteve resposta, virou as costas e saiu, acompanhado da namorada.

O segurança do MC Daniel desligou o dijuntor do cara que isso pic.twitter.com/tvNtjj7ogN — Babi (@babi) November 20, 2023