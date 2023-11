Reprodução/Instagram Mansão de Bruna Lombardi é furtada e PM prende três criminosos

Bruna Lombardi teve a mansão furtada por ladrões na noite do domingo (19), no Morumbi, na zona sul de São Paulo. A atriz não estava no imóvel durante o crime.

De acordo com as informações da Polícia Militar, três homens, de 26, 27 e 30 anos, foram presos em flagrante por furto à residência, receptação de veículo e associação criminosa.





Os policiais foram acionados por vizinhos da atriz que notaram uma "atitude suspeita" no local.

O homem de 30 anos confirmou a participação no furto. No carro onde ele estava foi apreendida uma pistola calibre 380 e objetos da vítima. Já os outros dois envolvidos estavam deixando a casa de carro.

Bruna Lombardi não estava em casa no momento do crime e teve os seus itens devolvidos. Entre os objetos estavam quantias em dinheiro nacional e estrangeiro, câmeras, sapatos, relógio, cartões bancários e bijuterias avaliadas em 2 mil reais, entre outros.

