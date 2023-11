Reprodução/Instagram Maraisa e Fernando Moco arquivaram as fotos juntos

Tudo indica que a uma crise no relacionamento de Maraisa e Fernando Moco, No domingo (19/11), fãs da cantora perceberam que ela deixou de seguir o noivo e arquivou as fotos ao lado dele no Instagram. Horas depois de dar o famoso "unfollow", ela voltou a segui-lo.

O empresário, por outro lado, continuou seguindo a sertaneja e manteve as imagens do casal juntos no perfil. Na manhã desta segunda-feira (20/11), no entanto, os cliques também foram arquivados. Maraisa também apareceu sem aliança em vídeos gravados para os Stories.