Reprodução/Instagram Allan Souza Lima e Rafa Kalimann

Rafa Kalimann foi vista aos beijos com o ator Allan Souza Lima, de Cangaço Novo, o que acendeu rumores de que a ex-BBB estaria em um novo relacionamento amoroso. Em sua conta na rede social X, ela bricou com a situação.

“A vida de solteira não está fácil pra ninguém”, disse em uma publicação no início da tarde desta segunda-feira (20). Uma fã comentou: “Não pode nem dar uns pegas em paz, né?”, ao que a modelo respondeu: Pode nem dar uns beijos enquanto tomo minha cervejinha que vira pauta pra vida de solteira."

Rafa Kalimann esteve presente nas comemorações do aniversário do ator, que completou 38 anos no último sábado (18).

Pode nem dar uns beijo enquanto tomo minha cervejinha, vira pauta pra vida de solteira hahahahahahaha — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) November 20, 2023