Reprodução/Instagram Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos de Gugu, presta homenagem ao apresentador 4 anos após sua morte

Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato, prestou homenagem ao apresentador 4 anos após sua morte. Nesta segunda-feira (20), ela compartilhou uma foto da família reunida, com os três filhos ainda pequenos.

"Anjo, hoje meu querido completa 4 anos que você partiu para a Glória. Sentimos muitas saudades em inúmeros momentos das nossas vidas. Mas espero em Deus que nos encontraremos na eternidade! Te amamos muito papai lindo!", escreveu.

Gugu Liberato morreu no dia 21 de novembro de 2019, em Orlando, Flórida, nos Estados Unidos. Desde então, Rose Miriam e os filhos, João Augusto, Marina e Sofia Liberato, travam uma briga na justiça pela herança deixada pelo apresentador.

Em junho de 2023 a justiça decidiu validar o testamento de Gugu, que deixou um valor aproximado a R$ 1 bilhão que deve ser dividido entre os três filhos (25% para cada um) e cinco sobrinhos.

Já Rose Miriam briga para que seja reconhecida a união estável com o apresentador. Se reconhecido, ela teria direito a metade de tudo o que pertenceu ao apresentador em vida. Marina e Sofia já demonstraram apoio publicamente a mãe no processo. João Augusto, por sua vez, afirma que deve ser feita a vontade do pai.