Lucas Guimarães expõe traição de Carlinhos Maia: 'Garotos de programa'

Neste domingo (19) Carlinhos Maia voltou a se envolver em polêmicas. Isso porque o marido dele, Lucas Guimarães, expôs detalhes da traição por parte do influenciador e humorista e acusou um dos padrinhos de casamento do casal de "ajeitar" garotos de programa para o parceiro.



Tudo começou quando o promoter e influenciador Dudu Barros surgiu em lágrimas pelas redes sociais após ter sido "desconvidado" de participar da Casa da Barra, evento com influenciadores organizado por Maia em Alagoas. Dudu se disse muito chateado com o ocorrido porque já teria escolhido look e comprado passagem para a festa, que acontece daqui três dias.

Depois do desabafo, Carlinhos também usou as redes sociais para se pronunciar. Ele disse estar "de saco cheio de ajudar a vida toda e só tomar no c...". "Não sou um monte de coisa, mas gente ruim eu não sou mesmo. [...] todos vocês sabem que no meu casamento com o Lucas eu tive muitos deslizes. Ele mesmo sabe".

Na sequência, acusou pessoas que eram próximas de extorquir a ele e a outros famosos e disparou: "Estava demorando para o meu projeto dar certo e as pessoas quererem tirar proveito disso".

Durante a treta, Dudu Barros recebeu o apoio de alguns conhecidos, entre eles, do xará Dudu Faria, stylist apontado como pivô da separação entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães em 2022, por supostamente apresentar garotos de programa ao humorista.

Foi aí que Lucas se envolveu na treta e detonou Faria. Vale ressaltar que Dudu Faria foi padrinho do casamento entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.

"Esse foi o motivo da separação: ele ajeitava garotos de programa para o meu marido. Carlinhos errou feio também! Mas, eu conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido. Decidimos seguir nossas vidas, nos perdoando e nos amando", confessou Lucas.

"Um dos acordos na nossa volta era ele se afastar do 'stylist de machos' [sic], do padrinho de casamento miserável. Eu e Carlinhos brigamos feio, o que eu tinha pra falar dele, falei. Agora imagina você ter um padrinho que dormia na sua casa, que você dava comida, que você ajudava com dinheiro e ele mostrar um catálogo de homens para o seu marido quando você não estava presente? Até hoje eu converso com Deus, como isso me dói", completou ele.



