Reprodução/Instagram Atriz e apresentadora usou as redes sociais neste domingo (19) para revelar o nome da filha, fruto do relacionamento com Victor Sampaio

Grávida, Fernanda Paes Leme revelou o nome da primeira filha. Aos 40 anos, a atriz e apresentadora espera uma menina, fruto do relacionamento com Victor Sampaio.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação pelas redes sociais neste domingo (19). Fe Paes Leme e o noivo compartilharam registros com as barrigas pintadas. Enquanto ele fez um coração, ela escreveu o nome da bebê na barriguinha de grávida.

"Baby Mó agora tem nome: Pilar", contou na legenda.

Amigos do casal aprovaram a escolha. "Finalmente podemos gritar pro mundo que Pilar vem aí! Nome forte igual a mãe dela", comentou Giovanna Ewbank, com quem Fernanda divide o comando do podcast PodDelas.

"Tia Preta ama Pilar", disse a cantora Preta Gil. "Lindeza!", elogiou Sandy. "Que amor, Fe! Nome lindo", opinou ainda a atriz Mariana Ximenes.

O casal anunciou a gravidez em outubro. Os dois estão noivos desde maio do ano passado.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.