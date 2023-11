Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Rachel Sheherazade ganha surpresa dos filhos na TV

Desclassificada de 'A Fazenda 15', Rachel Sheherazade foi uma das convidadas do programa 'Hora do Faro' (Record TV) deste domingo (19). A atração reviveu momentos marcantes da vida da ex-peoa, com direito a até mesmo a uma aparição rara dos filhos dela na TV.

Jornalista, Rachel precisou narrar a própria história como se estivesse apresentando um telejornal. Após revelar detalhes íntimos de sua vida, ela disparou: "Nada disso teria importância se ela não tivesse o apoio de quem mais ama: os filhos, Clara e Gabriel", disse ela sem saber da surpresa emocionante que a aguardava.

Nesse momento, os herdeiros aparecem ao vivo no estúdio. "...que, por acaso, estão aqui para dar um beijo na mãe", avisou Rodrigo Faro. Os três dão um abraço apertado.

Faro então pergunta à menina como é ter uma mãe famosa. "Pra gente, ela não é a jornalista Rachel Sheherazade, ela é só a nossa mãe. Ela só é famosa quando a gente sai na rua e alguém pede para tirar uma foto", responde Clara.

Assista à cena:

