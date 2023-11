Reprodução Fã sofre queimaduras de segundo grau no show cancelado de Taylor Swift

A escritora Anastasia Kloster relatou nas redes sociais ter sofrido queimaduras de segundo grau no evento que seria realizado o segundo show da cantora Taylor Swift no Brasil. O caso aconteceu no último sábado (18) e Anastasia precisou de atendimento médico após deixar o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro.

Segundo a fã da cantora norte-americana, o gramado do estádio foi coberto com uma estrutura metalizada. Entretanto, a cidade carioca registrou temperaturas de 40ºC e sensação térmica de 59,7ºC, fazendo com que o metal esquentasse muito.

Anastasia conta que quando as entradas foram liberadas, ela foi empurrada, caindo na estrutura quente. O contato das pernas com o material a deixou com queimaduras de segundo grau.

Como uma empresa coloca metal no chão sabendo da sensação térmica de 60°C do Rio de Janeiro?



As situações só estão piorando e não aguentamos mais tentar chamar a atenção da @T4F . Não temos melhoras e nem um pronunciamento desde o início dos shows. pic.twitter.com/YBgqLTi0cv — Info Taylor Brasil (@InfoSwiftBrasil) November 19, 2023

"Hoje 18/11 eu fui no Estádio Nilson Santos para o show da Taylor Swift e saí com 3 queimaduras de segundo grau. As placas de metal que cobriam o chão da pista premium viraram uma CHAPA QUENTE com os 40°C", comentou no X, antigo Twitter.

Pessoal, faz tempo que não venho aqui, mas é a minha única conta aberta. Hoje 18/11 eu fui no Estádio Nilson Santos para o show da Taylor Swift e saí com 3 queimaduras de segundo grau.



As placas de metal que cobriam o chão da pista premium viraram uma CHAPA QUENTE com os 40°C. pic.twitter.com/rKDwEPxRrM — anastasia ✶ QUEDA DAS SOMBRAS NA AMAZON (@autoranya) November 19, 2023

No Instagram, Anastasia também compartilhou o relato e comparou o Estádio Nilton Santos com o inferno. "Eu caí porque acabei tropeçando em razão da fraqueza depois de horas na fila, mas no posto havia muitos com queimaduras por terem sentado no chão sem saber da temperatura e por terem sido empurrados contra a grade. (...) Inferno é pouco para descrever o que foi esse estádio", criticou.

O caso ainda teria sido esnobado pelo atendimento médico dos socorristas do evento. Anastasia revelou ter ido duas vezes ao posto de atendimento e os profissionais de saúde teriam descartado as queimaduras. Somente após uma suposta intervenção de um membro da equipe de Taylor que o caso foi diagnosticado como queimadura de segundo grau.



"Na primeira ida ao posto médico, a moça responsável me disse que eu não estava com queimadura. Na segunda, quando já voltei com mais bolhas, ela reclamou porque eu estava lá de novo e precisavam acelerar o posto médico. O médico responsável levantou minha perna para uma querida que precisava confirmar a informação para o chefe de segurança da Taylor e disse que eu estava com feridas, escoriações... Até que com muita insistência ele confirmou a queimadura", desabafou.

A escritora ainda aponta que dentro do posto médico havia muitas pessoas com queimaduras e passando mal, vomitando.

O show que aconteceria no sábado (18) foi adiado para segunda-feira (20) em decorrência das condições climáticas extremas. "Estou escrevendo isso de dentro do meu camarim no estádio. A decisão foi tomada de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, dos artistas do palco, e da minha equipe, tem que vir, e sempre virá, em primeiro lugar", justificou Taylor Swift.

No dia anterior, sexta-feira (17), uma fã de 23 anos morreu após passar mal e sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ana Clara Benevides era estudante de psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso.