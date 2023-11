Retorno caótico?

Antes mesmo de Taylor voltar ao Brasil em 2023, os fãs da cantora já causaram comoção nas redes sociais na busca por homenageá-la no Cristo Redentor. Admiradores da cantora se mobilizaram com pedidos ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o administrador do Santuário do monumento, Padre Omar, para pedir uma projeção no monumento, dedicada à Swift. A repercussão foi tanta que uma homenagem foi feita.