Reprodução RBD

Os fãs da banda mexicana RBD estão em alerta para um possível cancelamento do show que está agendado para esta quinta-feira (16) no Allianz Parque, em São Paulo. Através das redes sociais, a integrante Dulce Maria avisou estar com bronquite e "quase sem voz". A cantora Anahí também entrou no radar de preocupação após registrar febre de 39 °C.



No comunicado divulgado por Dulce Maria nas redes, a cantora afirma que fará o possível para estar em cima do palco com o restante dos colegas de banda. Apesar disso, a saúde debilitada de duas integrantes preocupa em relação à agenda de shows.

A banda vive uma sequência de apresentações sem muitos dias de folga. Eles se apresentaram primeiramente no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10/11, já no dia 12 encararam a primeira apresentação em São Paulo.

O grupo ainda realizou um show na segunda-feira (13) e seguirá para uma sequência nos dias 16, 17, 18 e 19 ainda em São Paulo.

Nas redes, fãs se preparam para a pior notícia: a suspensão do show. "Por favor coloquem nas orações de vocês a saúde do RBD, eles não podem cancelar o restante dos shows", lamentou uma.

"Eu sabia que isso iria acontecer. Meteram 1000 shows um atrás do outro, os coitados não descansam direito", apontou outra.

Outros também sugeriram que o melhor seria o cancelamento dos shows. "Gente tinha que cancelar o show hoje. Anahí e Dulce vão ter um piripaque. Tinha que cancelar logo ao invés de uma das duas não aparecer ou cancelar na hora do show", comentou uma terceira.

"A fofoca que rola na fila da pista do RBD é que o show vai cancelar, não acho que seja verdade, mas não acho impossível as meninas estão muito doentes", relatou outro.

