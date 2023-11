Reprodução Anahí chora no show do RBD e fala em ir ao hospital tratar a saúde

A cantora Anahí caiu no choro durante o show do RBD que acontece nesta sexta-feira (17) no Allianz Parque, em São Paulo. Com problemas de saúde, a integrante admitiu que deve ir ao hospital se tratar por não estar bem para as apresentações.



Muito emocionada, a cantora ganhou apoio dos colegas de banda ao desabafar com o público.

"Não queria deixar de estar aqui com vocês esta noite, para mim é o mais importante porque esperamos muitos anos. Tenho que ir ao hospital para que possam verificar o que está acontecendo comigo. Mas não quero ir agora, eu quero ficar aqui e quero ficar com vocês", declarou.

A cantora agradeceu pela compreensão dos fãs e disse que, embora a situação delicada, gostaria de celebrar a presença deles.

Nesta semana, Anahí e Dulce Maria apresentaram sintomas como mal-estar, febre, perda de voz. A ruiva afirmou ter apresentado um quadro de bronquite, já Anahí, médicos não sabem ao certo o que teria a atingido.

Vale destacar que a banda segue uma rotina intensa de shows, tendo iniciado a passagem no Brasil no dia 9/11, no Rio. O grupo ainda tem duas apresentações neste final de semana em São Paulo.

OUVE A MAITE, ANAHÍ! VAI PARA O HOSPITAL PELO AMOR DE DEUS! A GENTE TE AMA E ENTENDE! VAAAAAAIIII! pic.twitter.com/9NQQ5xa3Mr — braian ♿ EU VI O RBD (@braiangtr) November 18, 2023