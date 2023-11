Reprodução Instagram - 17.11.2023 Camila Loures se justifica após errar letra de 'Rebelde'

Os shows de “Rebelde” no Brasil seguem movimentando as redes sociais. Dessa vez, na última quinta-feira (16), a influenciadora e youtuber Camila Loures se tornou um dos assuntos mais comentados pela Web após vídeos dela errando as letras das músicas viralizarem.



Já na madrugada desta sexta-feira (17), quando chegou em casa depois do show, Camila usou os stories do Instagram para tentar explicar a ‘gafe’ , que, de acordo com ela, foi por não saber falar espanhol fluentemente.



“Eu amo as músicas, sei as músicas, mas não me arrisco a cantar, porque eu não sei, gente, nem o espanhol nem o inglês, entendeu? Mas enfim, foi uma experiência incrível, amei viver a nostalgia”, disse ela.



Na Web, os internautas continuaram repercutindo os vídeos em que ela aparece confusa com as letras. “Essa nunca assistiu um capítulo da novela e, pior, nunca ouviu um minuto de qualquer música”, escreveu um usuário do X, antigo Twitter. “É mais fácil falar a verdade: que não é fã do grupo”, opinou outro internauta. “Fiscais de fã na internet?”, defendeu outra.

Confira as reações:

A Camila Loures sem saber a letra de Sólo Quédate en Silencio e disfarçando pic.twitter.com/3p9MQn01An — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 17, 2023





a camila loures postando que tava realizando um sonho de criança indo pro show de rbd mas n sabe 1 musica kkkkkkk — liv (@stydiaconfident) November 17, 2023





essa desculpa da camila loures que não sabe espanhol é podre, te garanto que 80% das pessoas que vão no show não sabem espanhol e cantam pq decora a letra da música como uma fã fazia na infância — ༝ (@sunflwz) November 17, 2023





Morrendo com os vídeos da Camila Loures no show do RBD sem saber as músicas 🗣️ hahahahahhahahah — Gustavo (@_Gustavo_GF) November 17, 2023





A Camila Loures no show do RBD pic.twitter.com/sGGmUNvyNL — xoxoto (@fil____fil) November 17, 2023





Minha primeira gargalhada do dia foi os vídeos da Camila Loures no show do rbd



Ela e muito truqueira bicho — thiago on the moon (@naoseithiago) November 17, 2023





