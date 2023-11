Reprodução/Instagram - 16.11.2023 Prefeito do Rio confirmou homenagem à Taylor Swift no Cristo Redentor





Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, confirmou que Taylor Swift será homenageada no Cristo Redentor. A cantora chega ao Brasil para seis shows da "The Eras Tour" e começa as apresentações na capital carioca nesta sexta-feira (17).





"Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz, com os swifties", declarou o prefeito, durante o anúncio do Plano Verão, onde falou da organização da cidade para receber três shows esgotados.

"Hoje (16) à noite, o Cristo Redentor vai homenagear a presença [da cantora]. Segundo ele, ela o Michael Jackson dos tempos atuais, para mim é a Madonna [...] Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, sua chegada à terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. Fiquem felizes, swifties", completou.

“Swifties” cariocas… are you ready for it? pic.twitter.com/HReNorFIma — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 16, 2023





A assessoria do Santuário do Cristo Redentor confirmou a informação à Globo, destacando que a homenagem acontecerá em uma projeção no monumento. A ação da prefeitura acontece após grande comoção dos fãs nas redes sociais.

Uma montagem do Cristo Redentor com uma camiseta temática de Swift repercutiu nas redes sociais e os fãs se mobilizaram para concretizar a homenagem. O prefeito e Padre Omar, administrador do local, foram bombardeados com pedidos dos admiradores da cantora e se envolveram na mobilização para a ação acontecer.

🚨 O Santuário Cristo Redentor e o Padre Omar anunciaram que irão projetar OFICIALMENTE uma homenagem à Taylor Swift no monumento pela vinda da "The Eras Tour" ao Brasil. #RioTSTheErasTour 🇧🇷 pic.twitter.com/IxI4bFaoVk — Update Swift Brasil (@updateswiftbr) November 16, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: