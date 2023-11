Reprodução Taylor Swift ostenta jatinho de R$200 milhões em vinda ao Brasil; veja

A cantora Taylor Swift desembarcou no Brasil nesta quinta-feira (16) para cumprir uma agenda de shows que começa sexta-feira (17). A artista chega ao país com um jatinho avaliado em R$ 200 milhões e conquista o título de voo mais acompanhado desta tarde, alcançando 3,7 mil pessoas no site Flight Radar.



Batizado com o número 13, uma marca registrada de Taylor, o jato de modelo Dassault Falcon 900LX foi comprado em 2011 por aproximadamente U$ 40 milhões.

Modelo semelhante vem fazendo sucesso entre as celebridades mais abastadas. O Dassault Falcon 900 chama atenção pela cabine espaçosa, interior luxuoso e eficiência melhorada.

A aeronave particular de Taylor Swift tem capacidade para abrigar 12 passageiros, possuí cozinha totalmente equipada, banheiro com chuveiro e um quarto.

Polêmicas

Em 2022, Taylor Swift foi alvo de críticas ambientalistas devido ao alto índice de emissão de carbono dos jatos. A cantora teria feito 170 voos na aeronave particular em menos de sete meses.

Em contrapartida, um representante da cantora alegou que o jato é alugado quando Swift não o utiliza. "O jato de Taylor é emprestado regularmente para outros indivíduos. Atribuir a maior parte ou todas essas viagens a ela é flagrantemente incorreto", apontou.

Além disso, a equipe da cantora apontou que Taylor teria comprado mais que o dobro dos créditos de carbono para compensar os deslocamentos da turnê. As informações são do Simple Flying.







