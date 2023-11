Reprodução/ Instagram Anahí dá detalhes de estado de saúde após febre: 'Vamos fazer exames'

Na tarde desta quinta-feira (16), Anahí, que havia informado que está doente , deu mais detalhes sobre o estado de saúde dela. A integrante do RBD, que está em turnê no Brasil, avisou aos fãs que vai fazer exames para descobrir o que tem. A banda ainda deve se apresentar hoje e nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

"Meu querido Brasil Ainda não sabemos o que eu tenho. Os médicos já estão aqui e vamos fazer exames. Darei o meu melhor nos shows que nos restam, espero poder fazer jus ao que vocês merecem", disse ela pelo Instagram.



Anteriormente, a cantora contou que está com febre que ossos dela doíam. Dulce Maria, outra integrante do RBD, também compartilhou que está doente nas redes sociais.



