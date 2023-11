Reprodução Saúde de Dulce Maria piora e cantora do RBD lamenta: 'Não tenho voz'

A cantora Dulce Maria informou os fãs no Instagram que o quadro de saúde piorou, a deixando quase sem voz. A integrante do RBD se apresenta na noite desta quinta-feira (16) em São Paulo, no Allianz Parque.

"Queridos amigos, como vocês sabem desde segunda-feira que não estou bem, estou com febre e muita tosse e dores nas costas, e neste momento estou rouca, estou tomando remédio desde terça-feira, o médico diz que é um vírus (não é covid, não é gripe) comecei com uma gripe viral que progrediu e virou bronquite, por isso quase não tenho voz", lamentou.

"Nada me deixa mais desamparada, porque gostaria de estar a cem para poder dar-lhes o melhor juntamente com os meus colegas depois de tanto tempo à espera por este momento. Eu queria mantê-los informados para que saibam como está a situação", adicionou.



Apesar do quadro de saúde delicado, Dulce Maria estará ao lado dos outros integrantes no show desta quinta-feira. "Estaremos lá com vocês esta noite dando o melhor que meu corpo puder permitir. Obrigado por entenderem se eu não puder chegar aos 100%", finalizou.

