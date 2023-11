Reprodução/Youtube Ana Hickmann publica vídeo sobre a agressão do marido: 'Não vou parar de viver'

Na noite desta quinta-feira (16), Ana Hickmann se pronunciou mais uma vez sobre a agressão que sofreu do marido , Alexandre Correa, no último dia 11. A apresentadora compartilhou um vídeo para os inscritos do seu canal do Youtube.

A modelo afirmou que ainda não está pronta para falar sobre os últimos acontecimentos, mas afirmou que virá a público para detalhar o caso.





"Dessa vez eu não vou abrir meu vídeo falando 'Oi pessoal, tudo bem?', porque não está tudo bem! Está longe de estar tudo bem! Mas como eu disse na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, no final do programa Hoje em Dia, eu ainda não estou pronta para falar sobre determinadas coisas. Porque aqui ainda está muito machucado", começou.

E completou: "Pessoal, diante de tudo o que está acontecendo na minha vida, eu decidi vir aqui falar um pouco com vocês que sempre me acompanharam. Existem muitas coisas que precisam serem ditas, mas em respeito ao meu filho e também ao meu processo, isso vai acontecer no momento e na hora certa".

Na sequência, ela agradeceu pelo carinho que vem recebendo desde o ocorrido. "Só quero agradecer o apoio e as mensagens de carinho que tenho recebido de vocês por aqui, nas redes sociais e na televisão. Infelizmente, muitas mulheres passam ou já passaram pelo que eu vivi e eu espero que, assim como eu, elas também tenham uma rede de apoio".

Ana também cita o filho, Alezinho, que presenciou a briga entre os pais. "Eu não sou apenas mulher, eu sou mãe. Essa mãe vai defender de todas as formas, o seu pequeno, o seu filho. Meu filho é a coisa mais importante da vida para mim. Por isso não estou pronta para falar, ele tem que estar protegido".

"O que aconteceu comigo infelizmente acontece com muitas mulheres. Eu espero que, juntas, a gente possa mudar essa história", desabafou ela.

Por fim, a apresentadora garante que continuará com os conteúdos do canal e que quando estiver pronta conversará com os inscritos.

"Não tivemos conteúdo aqui porque não tinha motivo de alegria, para colocar nada de bom. Não foi nem um pouco feliz. Não vem sendo nem um pouco feliz. Vem sendo muito difícil, aliás [...] Eu não vou parar de viver, de ser feliz, de lutar, de cuidar do meu filho", concluiu.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: