Reprodução/ Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira juntos na praia

Nesta quarta-feira (15), Paolla Oliveira e Diogo Nogueira aproveitam o feriado em clima de romance. Eles decidiram se refrescar no dia de calor e curtiram uma praia juntos. No Instagram, a atriz apareceu de biqúini em cima do cantor.

Nas fotos publicadas por Paolla, ela posa em cima do cantor, de biqúini e ainda mostra a vista da praia.

Diogo comentou o post. "Paz", disse ele com um emoji de coração.

Internautas elogiaram o casal. "Esse Diogo nasceu com o ... Virado pra Lua. Que mulher linda!", disse uma seguidora. "Eita que a natureza é realmente linda jesusss (e eu nem to falando do céu e do mar)", escreveu outro.

















