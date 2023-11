Reprodução/Instagram - 15.11.2023 José Loreto e Eslovênia

José Loreto rebateu o comentário de duplo sentido de um internauta nesta terça-feira (14). O ator abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores e se deparou com a seguinte pergunta:

"Vai quando para a Eslovênia?". O questionamento foi entendido como uma indireta à Eslovênia Marques. "Você é bobo, hein?!? Bem bobo", respondeu Loreto.

A resposta em tom irônico foi dada porque Eslovênia, Lucas Bissoli e Loreto protagonizaram uma treta na web em agosto após o artista comentar um story da ex-BBB a chamando de "gata" enquanto a modelo ainda namorava o estudante de medicina. Atualmente, a influenciadora está solteira.

