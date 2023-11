Resprodução/ Instagram Jennifer Aniston e David Schwimmer se despedem de Matthew Perry

Pouco mais de duas semanas após a morte de Matthew Perry, Jennifer Aniston e David Schwimmer, que contracenaram com o ator em "Friends", homenagearam o amigo nas redes sociais. Eles relembraram o lado amoroso e engraçado de Perry.

Nesta quarta-feira (15), Jennifer compartilhou com os seguidores do Instagram uma troca de mensagens entre os dois, em que o ator escrevia que fazê-la rir fazia o dia dele. A atriz também postou uma cena emocionante de Chandler, personagem de Matthew, e Rachel, personagem de Aniston em "Friends".

"Ter que dizer adeus ao nosso Matty foi uma onda insana de emoções que eu nunca experienciei antes", escreveu Aniston. "Nós o amávamos profundamente. Ele fazia parte do nosso DNA. Sempre fomos nós seis. Esta foi uma família escolhida que mudou para sempre o rumo de quem éramos e qual seria o nosso caminho", começou ela.

Em seguida, a atriz relembrou a veia humorista de Perry: "Ele fez todos nós rirmos. E eu ri muito. Nas últimas semanas, tenho repassado nossas mensagens um para o outro. Rindo e chorando e depois rindo de novo. Vou mantê-los para todo o sempre".

"Matty, eu te amo muito e sei que agora você está completamente em paz e livre de qualquer dor. Falo com você todos os dias. Descanse, irmãozinho. Você sempre fez meu dia...", finalizou.

Já David Schwimmer, que deu a vida a Ross no seriado, publicou uma imagem dos dois atores nos bastidores de "Friends". "Obrigado por dez anos incríveis de risadas e criatividade. Jamais esquecerei seu timing e entrega cômica impecáveis. Você poderia pegar uma linha reta de diálogo e dobrá-la à sua vontade, resultando em algo tão totalmente original e inesperadamente engraçado que ainda surpreende", iniciou.

"E você tinha coração. Com o qual você foi generoso e compartilhou conosco, para que pudéssemos criar uma família com seis estranhos", continuou.

Por fim, Schwimmer disse: "Essa foto é de um dos meus momentos favoritos com você. Agora isso me faz sorrir e chorar ao mesmo tempo. Imagino você aí em cima, em algum lugar, com o mesmo terno branco, as mãos nos bolsos, olhando em volta", finalizou

As publicações vêm um dia depois das despedidas do atores Matt Le Blanc (Joey) e Courtney Cox (Monica) , que também foram feitas pelo Instagram. Apenas uma protagonista do seriado não se manfestou, Lisa Kudrow (Phoebe).



Morte de Matthew Perry

O ator Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no sábado (28). A princípio foi um caso de afogamento.

Perry ficou famoso pelo papel como Chandler Bing na comédia de sucesso dos anos 90, que durou 10 temporadas... e com ele em todos os 234 episódios. O personagem era um favorito dos fãs.

A autópsia de Matthew Perry foi considerada "inconclusiva", segundo informações da imprensa norte-americana . Segundo o "Deadline", um porta-voz do County Medical Examiner's Office de Los Angeles informou que a autópsia foi concluída neste domingo (29). A causa da morte foi "adiada", já que depende de resultados de novos testes toxicológicos. O caso passará por uma investigação aprofundada.

Desde o trabalho em "Friends", Matthew enfrentou uma luta contra o vício de álcool e outros medicamentos. O artista abordou o assunto na biografia "Amigos, amores e aquela coisa terrível", publicada em 2022. Autoridades afirmaram que drogas não foram encontradas no local da morte do ator.