Reprodução/redes sociais 'Sinto sua falta todos os dias', diz Courteney Cox sobre Matthew Perry

Nesta segunda-feira (14), Courtney Cox compartilhou uma homenagem ao amigo Matthew Perry, seu par romântico na série 'Friends'.

A atriz falou pela primeira vez sobre a morte do ator ao relembrar vídeos do casal Chandler e Monica.

"Estou tão grata por cada momento que tive contigo Matty e sinto a tua falta todos os dias. Quando você trabalha com alguém assim tão proximamente como eu fiz com o Matthew, existem milhares de momentos que gostaria de compartilhar. Por agora, esse é um dos meus preferidos", escreveu ela no Instagram.

Courtney ainda entregou detalhes sobre o enredo do casal fictício. "Para dar uma pequena contextualizada, Chandler e Monica deviam ter um caso de uma noite em Londres. Mas por causa da reação do público, tornou-se o início da sua história de amor".

"Nessa cena, antes de começarmos a rodar ele sussurrou uma frase engraçada para eu dizer. Ele fazia esse tipo de coisas. Ele era engraçado e gentil", concluiu.

