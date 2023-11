Reprodução Álbum de casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz é achado no lixo

O álbum de fotos do casamento entre Wanessa Camargo e Marcus Buaiz foi encontrado em uma caçamba de lixo por um homem em Goiânia (GO). As informações são do 'Balanço Geral' (Record TV).

Em entrevista ao programa, o homem, chamado Marco Bilim, disse ter tentado contato com a família pelas redes sociais para devolver o item, mas não obteve respostas. "Eu queria devolver o álbum para a família, apesar do casamento deles ter acabado, eu queria devolver porque faz parte da história deles", afirmou.

Exclusivo: álbum de casamento de Wanessa Camargo é encontrado em caçamba de lixo. Confira os detalhes na #AHoraDaVenenosa 👀 pic.twitter.com/p7gVeptEes — Balanço Geral (@balancogeral) November 14, 2023





Wanessa e Marcus trocaram alianças em 2007 e anunciaram a separação no ano passado. O casal tem dois filhos, José Marcus, de 11 anos, e João Francisco, de 9.

Atualmente, ambos estão em outros relacionamentos. Wanessa Camargo namora o ator Dado Dolabella, com quem teve uma relação no passado, e Buaiz está com a atriz Ísis Valverde.





