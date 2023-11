Reprodução/Instagram Larissa Manoela lamenta morte da atriz Isis Freitas: 'Em choque'

Nesta segunda-feira (13) Larissa Manoela usou o perfil do Instagram para prestar uma homenagem a atriz Isis Freitas, que morreu aos 22 anos . A notícia da morte foi dada através das redes sociais da jovem no domingo (12), mas a causa da morte não foi revelada.

Pelos Stories do Instagram, Larissa lamentou a tragédia e demonstrou o choque com a informação.





"Ainda em choque com sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa. Descanse em paz, Ísis! Meus sentimentos a toda família", escreveu ela.

A equipe artística de Isis também não soube informar a causa da morte da atriz e modelo.

