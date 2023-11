Reprodução/Instagram Jenny Miranda é internada às pressas após parada respiratória

Jenny Miranda foi internada às pressas após sofrer uma parada respiratória. O marido da ex-A Fazenda 15, Fábio Gontijo, atualizou o estado de saúde da esposa através das redes sociais.

De acordo com ele, a influenciadora teve uma reação alérgica após ingerir camarão e foi socorrida pelo marido.





Pelos Stories do Instagram, Fábio esclareceu que a internação não se deu por conta de brigas entre o casal ou pelo exagero de bebidas alcoólicas.

"Aconteceram algumas coisas graves, chatas, nas últimas 24 horas. A mídia soltou algumas coisas erradas. O que aconteceu é que chegamos aqui no Guarujá [litoral de São Paulo], e a Jenny fez uma festa surpresa para mim. Na praia, a gente encontrou um grupo de haters. Uma menina começou a agredir a Jenny", disse ele.

Em seguida, o casal voltou para o lugar onde estava hospedados e Jenny começou com o mal estar.

"Nós fomos para o hotel, descansamos, e, à noite, nós decidimos sair. A Jenny bebeu um pouco, ao contrário do que estão dizendo que foi por álcool. Chegando no hotel, ela começou a vomitar e foi rapidamente perdendo um pouco da consciência e capacidade de respirar", seguiu.

Fábio detalhou o caso com a esposa. "Fiquei por 90 minutos fazendo ressuscitação respiratória nela. Ela perdeu a capacidade de respirar, mas, graças a Deus, o coração se manteve ok. Se eu não fosse médico, ela teria morrido. Até então a suspeita era de intoxicação por camarão".

"Foi muito estresse, eu entrei em estado de choque. Ontem eu não conseguia nem conversar nem fazer nada direito. Hoje, acordei mais tranquilo, estou tentando esfriar a cabeça. Está tudo bem. A Jenny está ótima, está até melhor que eu", completou ele.

Jenny Miranda se manifesta após internação



Após o pronunciamento do marido, Jenny apareceu nos Stories do Instagram para tranquilizar os fãs. Ela confirmou as declarações de Fábio e atualizou o seu estado de saúde.

"O Fábio ficou 90 minutos tentando me reanimar. Se eu não tivesse um médico em casa comigo, neste momento, infelizmente teria acontecido uma tragédia", disse.

"Estou um pouquinho roxa por conta dos medicamentos. Tive que tomar muitos medicamentos por conta de tudo o que aconteceu. Estou com a garganta machucada por conta da intubação, estou com o tórax e a barriga bem inchada", concluiu Jenny.

