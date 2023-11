Reprodução/ Globo Ex-namorados, Sabrina Sato e João Vicente comandam reality de casal

Nesta segunda-feira (13) estreia 'Let Love', reality show apresentado por Sabrina Sato e João Vicente de Castro, e com transmissão no Globoplay e no Multishow.

Os ex-namorados comandam o programa de 16 episódios, apresentados em três ciclos compostos por cinco programas. Durante os ciclos, os participantes são divididos em casais: a cada grupo, três deles encaram a missão inicial de morar junto.





"'Let Love' traz a busca pelo amor, o relacionamento com o novo, com as descobertas. É um reality que te faz aprender a amar além das aparências e do que você idealiza. Amor o outro, amar você. Um reality de sentimentos e descobertas que vão abrindo espaço a esse sentimento tão único", explicou Sabrina.

A primeira missão de cada par já encara a vida a dois, mas caso algum casal prefira não seguir no reality depois das 24 horas de convivência, é aberto espaço para um novo par entrar na dinâmica.

Mesmo com um relacionamento na bagagem, os apresentadores prometem exibir mais da amizade na telinha. "Foi bom mostrar um pouco da nossa relação de amizade, temos carinho e admiração um pelo outro", disse a artista.

"Fiquei muito feliz, eu e Sabrina sempre sonhamos em trabalhar juntos. Antes de ex-namorados, somos amigos e sempre torcemos muito um pelo outro. Nos divertimos muito nas gravações. Temos uma característica parecida que é gostar de gente, somos curiosos e um pouco fofoqueiros, então, o interesse e a proximidade com os participantes foram muito genuínas e divertidas", comentou João.

