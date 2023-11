Reprodução / Instagram Humorista conta ter sido ameaçada por Alexandre Correa

A humorista Mhel Marrer, que atualmente participa de “A Praça é Nossa”, afirmou que Alexandre Correa já a ameaçou. A comediante revelou a situação nas redes sociais na segunda-feira (13), após Ana Hickmann denunciar o marido por violência doméstica.

Segundo Mhel, a ameaça teria acontecido depois de ela criticar o programa Tudo é Possível, da Record, atração dominical que era comandada por Ana Hickmann. "Faz 11 anos que eu quero soltar esse vídeo. Hoje me pareceu um ótimo dia para isso", começou.

"Eu trabalhava no Legendários, na Record, e era jurada de humor no Tudo é Possível. Eu estava num grupo fechado de humoristas que só falam o que não presta no Facebook. E a minha língua venenosa falou mal do programa, contou que o concurso era marmelada e ainda tirou sarro de uma galera da equipe. Um humorista fracassado que estava no grupo e no concurso, tirou print e mandou pra produção do Tudo é Possível. No dia seguinte, o marido da Ana Hickmann arrumou meu número não sei onde e ligou me xingando", revelou.

De acordo com a artista, eles discutiram. “Quando ele começou a me ameaçar, eu catei minha câmera e avisei que tava filmando e foi isso aí que eu consegui gravar. No final, até me desejou boa sorte, acho que ele percebeu que ele era doido, mas eu era doida e meia. E quando estou com medo, sei me fazer de vítima como ninguém."

Ela ainda afirmou que a Record foi avisada sobre a situação, mas não ficou do lado dela. "Avisei ao jurídico da Record que o máximo que fez por mim foi me deixar sair da emissora sem pagar multa contratual. Porque eu já estava engatada em outro trampo. Fui apresentar o Piadaria, na MIx TV. Fiquei assustada com essa ligação, a primeira de tantas outras ameaças que já recebi", falou.

Apesar da mídia não ter sido informada, Mhel conta que os amigos humoristas estavam sabendo. "Na época, toda comédia me apoiou. O Danilo Gentili me defendeu muito, chegando a proibir todos que participavam daquele concurso de fazer show no bar dele até descobrirmos o X-9. Descobri. Um produtor da Record me contou. Ele foi tão defenestrado da comédia que nem vale a pena citá-lo. E hoje, com a notícia da agressão, resolvi postar isso aí só pra entretê-los. Quero denunciar ninguém não, só postei por like mesmo. Curte aí e começa a me seguir. Eu prometo que vou largar de preguiça e vou voltar a postar", finalizou