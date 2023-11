Reprodução/Instagram - 14.11.2023 Gkay foi comparada com Joelma por look para show do RBD





Gkay entrou para a lista dos famosos que estão curtindo os shows do RBD no Brasil e assistiu à apresentação da banda nesta segunda-feira (14), em São Paulo. A influenciadora preparou um look inspirado em Anahí para o evento, mas acabou sendo comparada com Joelma nas redes sociais.

"Hora de realizar um sonho aguardado", afirmou no Instagram. Nas publicações, ela aparece caracterizada como a intérprete de Mia Colucci na novela mexicana, usando uma saia de tule, botas e até uma peruca loira. O visual rendeu comparações com o estilo da cantora brasileira.

"Mirou na Anahí e acertou na Joelma", comentou um internauta. "Uma mistura de Joelma, com 'As Branquelas' [filme] e, por fim, a Mia. Amei", sugeriu outro. "Joelma, eu vou tomar um tacacá [risos]", brincou mais um. "Está maravilhosa! Por um segundo achei que era Joelma", declarou outro.

Veja abaixo detalhes do look de Gkay:









