Divulgação Natália Valente, Helinho Calfat e Cariúcha





Uma das festas mais esperadas em São Paulo, o Baile do Helinho Calfat reuniu cerca de 600 seletos convidados em um magnífico casarão na região da Sé, na rua Roberto Simonsen, no centro de São Paulo. O evento do promoter começou na noite de sábado (11) e terminou na madrugada deste domingo, dia 12. Com tema Halloween , a festa teve VIPs que esbanjaram criatividade nas fantasias. Helinho Calfat, ao lado do sócio e empresário Fernando Peixe, fez questão de recepcionar os convidados. E já tem novidade para acontecer: O Baile do Helinho Carnaval 2024! Um verdadeiro Save The Date .





A cantora Simony levou os presentes ao delírio e àuma verdadeira viagem no tempo ao cantar os sucessos eternizados da Turma do Balão Mágico, como "Amigos do Peito (Somos Amigos), Superfantástico". A cantora Carla Cristina, ex- As Meninas, também colocou todo mundo para cantar e dançar hits como "Xibom Bombom".

Também marcaram presença as ex-peoas de A Fazenda 15 Cariúcha e Natália Valente, Pyong Lee, Val Marchiori, Pepê e Neném, Chiquinho Scarpa, a atriz Renata Ricci, Sebah Vieira, Daniel Manzoni (Casamento às Cegas 3), Helen Ganzaroli, o ator Pedro Bosnich entre outros.

Os ambientes foram cuidadosamente preparados, com decoração temática da Vivo Desejo e Titina Leão, com espaço instagramável. Uma mesa com mais de três mil doces da Lu Chocolates foi cuidadosamente elaborada para adoçar a noite. Além de Simony e Carla Cristina, as atrações musicais ficaram por conta dos DJs Cris Proença, Lu Prado, César Damasceno e Johny Nielsen, banda Amber e a escola de samba X-9 Paulistana.

O Baile do Helinho já é uma tradição na Noite Paulistana há quatro anos. Helinho Calfat promove o evento junto com o empresário Fernando Peixe.

Mais uma vez, o Baile do Helinho teve ação social, com arrecadação de brinquedos, que serão doados a entidades beneficentes de São Paulo.

Baile do Helinho Carnaval 2024

O Baile do Helinho Carnaval 2024 já está sendo elaborado e promete transportar todos os amantes da festa para uma jornada única através das lendárias discotecas dos anos 70. Será no dia 24 de fevereiro, no Jockey Club de São Paulo.