Mocidade Unida do Santa Marta define samba-enredo de 2024

O sábado será de muito samba na quadra da Mocidade Unida do Santa Marta. A azul e branca de Botafogo prepara uma grande festa para a escolha do seu samba-enredo para o carnaval de 2024. Três parcerias estão na disputa para se tornarem o hino oficial do enredo “#SEXTOU É SÓ SUCESSO”, desenvolvido pela carnavalesca Carila Matzenbacher.

Para abrirem os trabalhos, o evento contará com shows de “Davi Du Bond Du Samba”, “Samba com Pimenta” e Dj Clayton nos intervalos. Haverá também apresentação de todos os segmentos da agremiação ao som dos sambas antológicos da agremiação, embalados pela bateria “furacão azul”. A festa também contará com a apresentação da coirmã Império da Resistência.

Conheça as parcerias finalistas já em ordem de apresentação:

SAMBA 08 – Julinho Dojuara, Alexandre Araujo Burgain, Rodrigo Alves, Marcelo Carvalho, Edu da Cuíca, Durval Borges, Rodrigo Telles e Duda SG

SAMBA 10 – Zé Mario, Sidmar, Digão, Edu Chagas, Marquinhos e Beto Lima

SAMBA 06 – Rai Trovisck, Dalton Cunha, Guilherme Salgueiro, Rafael Zimmermann, Marina Laiun, Daniel Guimarães, Renan Uccelli e Mônica de Aquino

“#SEXTOU É SÓ SUCESSO” é uma grande exaltação à sexta feira e também faz uma homenagem ao grande Mestre Tião Belo, nascido e criado no Santa Marta, responsável pela iniciação de vários Ritmista do Samba da Zona Sul Carioca. A escola será a terceira agremiação a desfilar no sábado das campeãs, 17 de fevereiro, pela Série Prata do carnaval carioca.

SERVIÇO

Escolha de Samba Mocidade Unida do Santa Marta

Data: 07 de outubro

Horário: A partir das 20h

Entrada Franca

Local: Quadra da agremiação – Rua Jupira 72 – Botafogo

