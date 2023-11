Reprodução/Instagram - 11.11.2023 Gabi Martins sambando

Gabi Martins mostrou que está se dedicando e que irá entregar samba no pé no carnaval de 2024. A ex-BBB é musa da Unidos de Vila Isabel, no Rio. No desfile passado, ela foi bastante criticada por não saber sambar.

Agora, ela recorreu a ajuda do professor Gabriel Castro, com quem tem tido aula desde o ano passado, e internautas não deixaram passar despercebido a evolução da moça.

“A quem Deus prometeu, nunca faltou

Na hora certa o bom Deus dará…” pic.twitter.com/N44zwgYDnC — Gabriel Castro (@eugabrielcastro) November 10, 2023

"Tá com um samba lindo", "Que evolução linda!", Sambando rapidão e mantendo! Parabéns a ela por manter a dedicação e estudo", "Tá sambando muito bem", foram alguns dos comentários no vídeo compartilhado no Instagram do professor.

“Isso mesmo cada crítica que ela recebeu ela foi lá e focou no principal, focou no propósito de melhorar e tá evoluindo cada dia mais, parabéns”, disse mais uma. “A Gabi, é muito persistente, focada, determinada.... , o resultado tá surreal. Gabriel, q trabalho lindo, vc é um excelente professor. Arrasaram!”, afirmou outra.

