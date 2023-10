Tiago Ghidotti Musa da Portela, Alice Alves brilha em noite de final de samba na Viradouro

Médica veterinária, Decacampeã de Karatê e Musa da Portela, Alice Alves respirou novos ares neste fim de semana. A beldade ousou na escolha do look para a final de samba-enredo da Unidos do Viradouro. Usando um vestido brilhoso, curto e bem decotado na cor dourado, ela prestigiou a agremiação vermelha e branco niteroiense.

“Sempre tive um carinho enorme pela Viradouro. Cheguei a ser convidada para vir como musa da escola, porém foi no mesmo ano em que recebi o convite de vir a frente da bateria da Unidos de Padre Miguel. Mas ano passado participei do ensaio técnico da Viradouro como Embaixadora do Carnaval do Rio Grande do Sul e foi ótimo!”, revelou Alice, que também opinou sobre a festa que contou com a presença de outras celebridades como a Rainha de Bateria Erika Januza, a musa Lore Improta e Nicole Bahls.

“A escola estava linda e com uma energia contagiante. Valci Pelé deu show na apresentação da escola com inúmeros quadros impactantes antes de começar a disputa dos sambas. Fiquei no camarote da presidência a convite dos mesmos e fui muito bem recebida. Revi grandes amigos como o casal mestre-sala e porta-bandeira Rute Alves e Julinho dentre muitos outros. Foi maravilhoso”, destacou Alice Alves.

Em 2024, a Viradouro se apresentará na Marquês de Sapucaí com o enredo “Arroboboi, Dangbé”, do carnavalesco Tarcísio Zanon, tendo como hino oficial a obra de Claudio Mattos, Claudio Russo, Julio Alves, Thiago Meiners, Manolo, Anderson Lemos, Vinicius Xavier, Celino Dias, Bertolo e Marco Moreno.

Foto: Daniel Pinheiro

