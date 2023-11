'Não é pervertido'

Black tomou as dores de Radamés pelas críticas de Márcia ao paiol e a acusação de que a peoa estaria interessada no jogador de futebol. Em meio ao conflito com os peões, Márcia se direcionou à esposa do antigo aliado e falou diretamente com as câmeras: "Nunca teve nada [de romance], Carol. Seu marido não é nem um pouco pervertido, é uma pessoa do bem, para caramba. Infelizmente, ele se juntou com merda".